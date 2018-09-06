06 сентября 2018, 16:04Криминал

В Терновке злоумышленники покусились на очистные сооружения

Полиция проводить проверку по факту кражи с очистных сооружения на Первом проезде Терновского.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленники забрали оттуда металлические двери и контейнер. В совершении преступления подозревают двух парней, 23 и 26 лет, один из них ранее уже имел проблемы с законом.

Молодые люди сдали украденное в пункт приема металлолома, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 74
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ