В Терновке злоумышленники покусились на очистные сооружения

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06 сентября 2018, 16:04Криминал
Полиция проводить проверку по факту кражи с очистных сооружения на Первом проезде Терновского.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленники забрали оттуда металлические двери и контейнер. В совершении преступления подозревают двух парней, 23 и 26 лет, один из них ранее уже имел проблемы с законом.
Молодые люди сдали украденное в пункт приема металлолома, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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