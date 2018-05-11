В Терновке загорелась квартира

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11 мая 2018, 14:06Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 10 мая в 17.30. На улице Экспериментальная вспыхнула квартира. Огонь уничтожил кухонный гарнитур и бытовую технику.
О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия происшествия семь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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