11 мая 2018, 14:06Происшествия

В Терновке загорелась квартира

В микрорайоне Терновка города Пензы произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 10 мая в 17.30. На улице Экспериментальная вспыхнула квартира. Огонь уничтожил кухонный гарнитур и бытовую технику.

О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия семь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6891433/

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