В Терновке загорелась квартира

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 10 мая в 17.30. На улице Экспериментальная вспыхнула квартира. Огонь уничтожил кухонный гарнитур и бытовую технику.

О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия семь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».