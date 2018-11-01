В Терновке вспыхнул коллектор теплотрассы

В микрорайоне Терновка города Пензы в ночь на 1 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Экспериментальной в 21.11 загорелась теплотрасса. Огонь полностью уничтожил коллектор. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар четыре человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».