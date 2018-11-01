01 ноября 2018, 12:36Происшествия

В Терновке вспыхнул коллектор теплотрассы

В микрорайоне Терновка города Пензы в ночь на 1 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Экспериментальной в 21.11 загорелась теплотрасса. Огонь полностью уничтожил коллектор. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар четыре человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7644001/

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