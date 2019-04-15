15 апреля 2019, 09:37Происшествия

В Терновке возле ТЦ вспыхнула легковушка. ВИДЕО

В Пензе в Терновке утром 15 апреля произошел пожар. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел в 7.55. На парковке возле торгового центра вспыхнул моторный отсек «десятки».

Судя по кадрам, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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