В Терновке возле магазина поорудовала крыса. ВИДЕО

Пензенцы в Сети пожаловались на крыс возле одного из сетевых магазинов в Терновке.

Запись появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что действия разворачивались 2 апреля.

«На улице Терновского возле магазина между мусоркой и гаражами живут вот такие замечательные «хомячки», - написал автор поста.

Пользователи отметили, что в этом нет ничего страшного, крысы часто роются в помойках, но все же мусорные кучи желательно убирать, чтобы не было подобной антисанитарии. Также в комментариях автору записи и всем горожанам посоветовали обращаться с подобными случаями в управление Роспотребнадзора по области.

«Уважаемые читатели паблика, по проблеме нахождения на мусорных площадках грызунов и паразитов, являющихся переносчиками опасных инфекций и вирусов, незамедлительно обращайтесь с соответствующим заявлением с указанием проблемы и конкретного адреса в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Пензенской области», - написал пользователь Вячеслав, пишет ИА «Пенза-Пресс».