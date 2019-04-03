В Терновке возле магазина поорудовала крыса. ВИДЕО

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03 апреля 2019, 14:36Общество
Пензенцы в Сети пожаловались на крыс возле одного из сетевых магазинов в Терновке.
Запись появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что действия разворачивались 2 апреля.
«На улице Терновского возле магазина между мусоркой и гаражами живут вот такие замечательные «хомячки», - написал автор поста.
Пользователи отметили, что в этом нет ничего страшного, крысы часто роются в помойках, но все же мусорные кучи желательно убирать, чтобы не было подобной антисанитарии. Также в комментариях автору записи и всем горожанам посоветовали обращаться с подобными случаями в управление Роспотребнадзора по области.
«Уважаемые читатели паблика, по проблеме нахождения на мусорных площадках грызунов и паразитов, являющихся переносчиками опасных инфекций и вирусов, незамедлительно обращайтесь с соответствующим заявлением с указанием проблемы и конкретного адреса в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Пензенской области», - написал пользователь Вячеслав, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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