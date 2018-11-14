14 ноября 2018, 13:02Происшествия

В Терновке в многоэтажке вспыхнул электрощит

В микрорайоне Терновка города Пензы ночью 14 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, в 3.03 в подъезде дома на улице Терешковой загорелась электрощитовая на третьем этаже. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар десять человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7694729/

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