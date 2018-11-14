В Терновке в многоэтажке вспыхнул электрощит

По предварительным данным, в 3.03 в подъезде дома на улице Терешковой загорелась электрощитовая на третьем этаже. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар десять человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».