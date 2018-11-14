В Терновке в многоэтажке вспыхнул электрощит

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14 ноября 2018, 13:02Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы ночью 14 ноября произошел пожар.
По предварительным данным, в 3.03 в подъезде дома на улице Терешковой загорелась электрощитовая на третьем этаже. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар десять человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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