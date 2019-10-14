В Терновке в коллекторе погиб мужчина

В Пензе в коллекторе на улице Экспериментальной полицейские обнаружили тело мужчины. Они обратились за помощью к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 11 октября в 11:47. Полицейский сообщил, что в коллекторе возле дома №19 находится мертвый мужчина.

На место выехали специалисты центра. Спасатели в защитных костюмах и дыхательных аппаратах спустились внутрь колодца и, используя спецснаряжение, подняли тело мужчины на поверхность, а после передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».