В Терновке в коллекторе погиб мужчина

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14 октября 2019, 14:03Происшествия
В Пензе в коллекторе на улице Экспериментальной полицейские обнаружили тело мужчины. Они обратились за помощью к спасателям.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 11 октября в 11:47. Полицейский сообщил, что в коллекторе возле дома №19 находится мертвый мужчина.
На место выехали специалисты центра. Спасатели в защитных костюмах и дыхательных аппаратах спустились внутрь колодца и, используя спецснаряжение, подняли тело мужчины на поверхность, а после передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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