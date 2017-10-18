В Терновке такси на скорости влетело в столб – очевидцы

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18 октября 2017, 11:04Происшествия
Пензенцы делятся в Сети подробностями серьезной аварии на улице Терновского.
ДТП случилось вечером 17 октября. Очевидцы аварии разместили фото с места происшествия в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».
«Водительская сторона - всмятку. Подушка сработала, колпаки передние поотлетали. Самое интересное - я не понял, как он залетел на тротуар, на дороге следов нет. На газоне, что снизу от Терновского, 214, следов нет. На тротуаре колесных следов нет», - поделился пользователь Алексей.
«Мы с подругой были очевидцами, на наших глазах все произошло, мы же вызвали «скорую». Я впервые наблюдала подобное и хочу сказать, что страшно это. Слава Богу, в машине не было пассажиров и никто не проходил по тротуару в момент столкновения. Водителю стало плохо, возможно, он заснул. Скорость не снижал, даже, как мне показалось, увеличил ее перед столкновением. Удар был очень сильным, страшно было подходить к машине. Парень был один, без сознания, но живой.
Подбежавшие на помощь мужчины пытались сначала его вытащить, а потом приняли решение не трогать до приезда реанимации, которая, кстати, достаточно быстро прибыла на место», - рассказала подписчица группы Кристина.
Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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