19 июля 2017, 09:45Происшествия В Терновке столкнулись «Лада» и Ford, есть пострадавшие В Пензе на ул. Терновского в ночь на 19 июля случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, столкнулись автомобили «Лада Приора» и Ford Focus. В результате аварии пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5587013/