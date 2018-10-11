В Терновке столкнулись две легковушки

По предварительным данным, на улице Баумана 11 октября в 16.26 столкнулись «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2109». В результате происшествия пострадали несколько человек. Об их состоянии в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия ДТП пять человек с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».