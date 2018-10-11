В Терновке столкнулись две легковушки

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12 октября 2018, 11:12Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария.
По предварительным данным, на улице Баумана 11 октября в 16.26 столкнулись «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2109». В результате происшествия пострадали несколько человек. Об их состоянии в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия ДТП пять человек с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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