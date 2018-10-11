12 октября 2018, 11:12Происшествия

В Терновке столкнулись две легковушки

В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария.

По предварительным данным, на улице Баумана 11 октября в 16.26 столкнулись «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2109». В результате происшествия пострадали несколько человек. Об их состоянии в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия ДТП пять человек с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7559163/

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