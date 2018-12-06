В Терновке столкнулись две иномарки

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06 декабря 2018, 13:33Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы утром 6 декабря произошла авария.
По предварительным данным, автомобили Nissan Almera и Daewoo Nexia столкнулись на улице Терновского в 7.05. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.
Устраняли последствия происшествия два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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