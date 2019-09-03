В Терновке сбили девушку – соцсети

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03 сентября 2019, 14:36Происшествия
В Пензе в Терновке днем 3 сентября произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.
Фотография и видеозапись с места происшествия появились в группе соцсети «ВКонтакте». Пензенцы сообщили, что машина сбила девушку примерно в 12:00.
«Прокатили девушку метра два-три примерно», - предположил в комментариях пользователь Макс.
«Она без сознания», - добавил Константин.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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