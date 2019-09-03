03 сентября 2019, 14:36Происшествия

В Терновке сбили девушку – соцсети

В Пензе в Терновке днем 3 сентября произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

Фотография и видеозапись с места происшествия появились в группе соцсети «ВКонтакте». Пензенцы сообщили, что машина сбила девушку примерно в 12:00.

«Прокатили девушку метра два-три примерно», - предположил в комментариях пользователь Макс.

«Она без сознания», - добавил Константин.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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