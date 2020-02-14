В Терновке разбилась полицейская машина. ФОТО

14 февраля 2020, 14:06Происшествия
Пензенец в Сети рассказал о необычной аварии, которая произошла утром 14 февраля в Терновке.
Пост с фотографиями с места происшествия появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор снимков уточнил, что ДТП произошло примерно в 10:20 на улице Ростовской. Судя по кадрам, участником аварии стала полицеская Lada Priora. У легковушки треснул бампер, смялся капот, разбилась фара и повредилось левое крыло.
Кто стал вторым участником аварии по фото понять трудно. На одном из кадров видно «семерку», возле которой стоят сотрудники ГИБДД. Возможно, именно она столкнулась с полицейской машиной. Официальной информации нет.
Инспекторы просят пензенцев управлять авто внимательно. Они настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 февраля 2020, 19:41Пензенским дорожникам с начала года выдали 17 предписаний по нарушениям
14 февраля 2020, 19:38Чтобы не идти на работу, житель Пензенской области обманул полицейских
14 февраля 2020, 19:36В Пензе обсудили судьбу 17 домов, исключенных из программы капремонта
14 февраля 2020, 19:31Губернатор пообщался с молодыми студенческими семьями
14 февраля 2020, 19:28В пензенском зоопарке прошла свадьба альпак
14 февраля 2020, 19:23Пензенские школьники борются за медали турнира «Зима баскетбольная»
14 февраля 2020, 19:19Юные пензенцы борются за участие в гала-концерте конкурса «Поющий край»
14 февраля 2020, 19:16Игрок «Что? Где? Когда?» дал интервью телеканалу «Экспресс»