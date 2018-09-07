В Терновке пешеходы спускаются к тротуару по разрушенным ступенькам

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07 сентября 2018, 15:06Общество
В Пензе недалеко от остановки «Улица Токарная» пешеходов поджидает неприятность. Сильно разрушились ступени, ведущие от дороги к тротуару.
Об этом в посте, размещенном в группе «Это Пенза, Карл!», сообщил местный житель.
«С весны крошатся ступеньки, летом вылезла арматура, прямо капкан был. Сейчас ее нет, может, из местных кто спилил. Скоро зима, и спуститься тут будет невозможно», - написал он.
Редакция информационного агентства, чтобы разобраться в ситуации, сделало официальные запросы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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