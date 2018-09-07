В Терновке пешеходы спускаются к тротуару по разрушенным ступенькам

В Пензе недалеко от остановки «Улица Токарная» пешеходов поджидает неприятность. Сильно разрушились ступени, ведущие от дороги к тротуару.

Об этом в посте, размещенном в группе «Это Пенза, Карл!», сообщил местный житель.

«С весны крошатся ступеньки, летом вылезла арматура, прямо капкан был. Сейчас ее нет, может, из местных кто спилил. Скоро зима, и спуститься тут будет невозможно», - написал он.

Редакция информационного агентства, чтобы разобраться в ситуации, сделало официальные запросы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».