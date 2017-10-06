В Терновке огонь уничтожил расселенный дом

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06 октября 2017, 17:31Происшествия
В Пензе ночью загорелся дом, в котором никто не проживал.
По информации пресс-службы пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о возгорании на 2-м Севастопольском проезде поступило в 00.40. В течение одного часа пожарные тушили дом №9, огонь ликвидировали. Несмотря на близость других строений и ветреную погоду, удалось избежать дальнейшего распространения пламени.
Пострадавших в результате пожара нет, дом был расселен, сообщает ведомство. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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