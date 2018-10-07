В Терновке ночью сгорела легковушка. ФОТО

По предварительным данным, в 1.53 на улице Терновского вспыхнул легковой автомобиль. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и кузов машины. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили горящее авто семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».