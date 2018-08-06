В Терновке начали строить госпиталь за 3 млрд руб

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06 августа 2018, 12:03Общество
В Пензе в микрорайоне Терновка приступили к строительству военного госпиталя. Ход работ 6 августа проинспектировал губернатор Иван Белозерцев.
Замначальника строительного управления, главный инженер АО «ГУОВ» [Главное управление обустройства войск] Леонид Персов сообщил главе региона, что общая стоимость контракта на строительство госпиталя составила 3 млрд рублей, из них 1 млрд – на первый этап работ.
«До конца года первый этап завершим, второй этап намечен на 2019 год. Общая площадь объекта - 28,9 тысяч кв. метров. Параллельно проходит процедура торгов на приобретение медицинского оборудования, планируется закупить порядка 150 наименований», - рассказал он.
Иван Белозерцев отметил, что госпиталь очень важен для города и области.
«С 2010 года боремся за строительство этого госпиталя, хорошо, что министр обороны нас поддержал. Объемы большие уже освоили - 200 млн руб, темпы нарастили», - сказал губернатор.
Он также поручил зампреду облправительства Дмитрию Семенову и руководителю регионального фонда капремонта домов Наталье Моисеевой изучить ситуацию с жилыми домами вокруг будущего госпиталя, а министру строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаеву – подготовить проектно-сметную документацию на ремонт прилегающих дорог.
«Нужно комплексно подходить к вопросу, чтобы когда мы будем открывать госпиталь, все на этой территории было красиво», - пояснил глава региона.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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