В Терновке машина вылетела на тротуар и перевернулась

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26 августа 2019, 10:01Происшествия
Пензенцы сообщили о серьезной аварии в Терновке в социальных сетях.
Авария произошла вечером 25 августа. В группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» снимки с места ДТП появились в десять часов вечера. На фото – перевернутый автомобиль со значительными механическими повреждениями.
Очевидцы отметили, что погибших нет. Есть ли пострадавшие и в каком они состоянии, неизвестно. Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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