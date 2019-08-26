26 августа 2019, 10:01Происшествия

В Терновке машина вылетела на тротуар и перевернулась

Пензенцы сообщили о серьезной аварии в Терновке в социальных сетях.

Авария произошла вечером 25 августа. В группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» снимки с места ДТП появились в десять часов вечера. На фото – перевернутый автомобиль со значительными механическими повреждениями.

Очевидцы отметили, что погибших нет. Есть ли пострадавшие и в каком они состоянии, неизвестно. Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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