В Терновке машина вылетела на тротуар и перевернулась

Пензенцы сообщили о серьезной аварии в Терновке в социальных сетях.

Авария произошла вечером 25 августа. В группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» снимки с места ДТП появились в десять часов вечера. На фото – перевернутый автомобиль со значительными механическими повреждениями.

Очевидцы отметили, что погибших нет. Есть ли пострадавшие и в каком они состоянии, неизвестно. Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».