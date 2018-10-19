В Терновке маршрутка лишилась колес после ДТП

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19 октября 2018, 17:58Происшествия
В Пензе утром 19 октября произошла авария. В соцсети появились фото с места происшествия.
По словам очевидцев, все произошло утром. Дорогу не поделили иномарка и маршрутка. Судя по снимкам, удар был сильным – легковушка влетела в столб, а второе транспортное средство лишилось передних колес.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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