19 октября 2018, 17:58Происшествия

В Терновке маршрутка лишилась колес после ДТП

В Пензе утром 19 октября произошла авария. В соцсети появились фото с места происшествия.

По словам очевидцев, все произошло утром. Дорогу не поделили иномарка и маршрутка. Судя по снимкам, удар был сильным – легковушка влетела в столб, а второе транспортное средство лишилось передних колес.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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