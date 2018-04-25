В Терновке малыш оказался заперт один в квартире

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 апреля 2018, 14:36Происшествия
Жительница Пензы обратилась за помощью в поисково-спасательную службу, так как не могла попасть домой к ребенку.
Инцидент произошел в Гидрострое 24 апреля. Сообщение на пульт дежурного поступило в 12.25. Женщина рассказала, что вышла на лестничную площадку, в этот момент входная дверь закрылась, и она не могла попасть внутрь. Ситуация осложнялась тем, что в квартире остался маленький ребенок, сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра.
Спасатели прибыли на место и в присутствии матери с помощью инструментов вскрыли входную дверь. Малыш за время нахождения в квартире в одиночестве не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 апреля 2018, 19:46В Кузнецке посадят саженец уцелевшего в Сталинградской битве тополя
25 апреля 2018, 19:41Иностранные инвесторы помогут развитию пензенского птицеводства
25 апреля 2018, 19:23Средняя зарплата по Пензенской области увеличилась на 6,8%
25 апреля 2018, 19:19Пензенской газете «Улица Московская» исполнилось 15 лет
25 апреля 2018, 19:16Пензенцы могут узнать о долгах в мобильных пунктах судебных приставов
25 апреля 2018, 19:09Пензенские КВНщики поборолись за выход в сезон 2018
25 апреля 2018, 19:06В Пензе почтили память жертв геноцида армянского народа
25 апреля 2018, 19:02В Пензе впервые пройдет «Бессмертный афганский батальон»