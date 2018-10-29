В Терновке легковушка влетела в стоящую машину. ВИДЕО

В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. О случившемся в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 8 октября в 17.30.

На кадрах видно, как легковушка перестроилась из второго ряда в первый и врезалась в стоящую на светофоре машину. В свою очередь та влетела в машину, которая находилась спереди.

Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также не делать резких маневров и перестроений, пишет ИА «Пенза-Пресс».