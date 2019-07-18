В Терновке легковушка влетела в отбойник. ВИДЕО

В Пензе в Терновке утром 18 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что ДТП произошло примерно в 9.50 на Терновском мосту.

Судя по кадрам, автомобиль Lada Kalina левым боком влетел в отбойник. У машины сильно смята водительская дверь и выбиты стекла. Других участников аварии на видео нет.

Что стало причиной ДТП, не известно, так как официальных комментариев пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».