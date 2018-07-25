25 июля 2018, 16:04Происшествия

В Терновке легковушка сбила велосипедиста. ВИДЕО

В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел 24 июля в в 11.25 на перекрестке улиц Терновского и Петровской.

На кадрах видно, как автомобиль проезжает на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот же момент на велосипедах поехали двое подростков. В этот момент легковушка сбила одного из парней.

Пострадавший встал и отошел на обочину. Очевидцы в комментариях рассказали, что подростку все-таки пришлось вызывать «скорую».

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 44
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ