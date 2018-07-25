В Терновке легковушка сбила велосипедиста. ВИДЕО

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25 июля 2018, 16:04Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.
Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел 24 июля в в 11.25 на перекрестке улиц Терновского и Петровской.
На кадрах видно, как автомобиль проезжает на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот же момент на велосипедах поехали двое подростков. В этот момент легковушка сбила одного из парней.
Пострадавший встал и отошел на обочину. Очевидцы в комментариях рассказали, что подростку все-таки пришлось вызывать «скорую».
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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