В Терновке легковушка сбила пенсионерку

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 27 января в 10.50 напротив дома №220 по улице Терновского автомобиль ВАЗ-21213, водителем которого был 32-летний мужчина, сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».