В Терновке легковушка сбила пенсионерку

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28 января 2019, 13:33Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 27 января в 10.50 напротив дома №220 по улице Терновского автомобиль ВАЗ-21213, водителем которого был 32-летний мужчина, сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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