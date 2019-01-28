28 января 2019, 13:33Происшествия

В Терновке легковушка сбила пенсионерку

В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 27 января в 10.50 напротив дома №220 по улице Терновского автомобиль ВАЗ-21213, водителем которого был 32-летний мужчина, сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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