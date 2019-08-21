21 августа 2019, 10:01Происшествия

В Терновке легковушка превратилась в кучу металла

Рано утром 21 августа в микрорайоне Терновка в Пензе столкнулись два автомобиля. Фото с места происшествия появилось в Сети.

Пользователь сделал снимок в 4:50 и опубликовал его в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». В результате ДТП одна из машин получила серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Официальной инфоомации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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