26 июля 2018, 10:32Происшествия

В Терновке кроссовер смял ограждение

В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что иномарка врезалась в ограждение утром 26 июля.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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