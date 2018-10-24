В Терновке иномарка сбила женщину

По предварительным данным, 1 октября в 8.30 напротив дома №3А по 4-му проезду Терновского автомобиль Volkswagen Polo сбил женщину. Ее состояние в пресс-службе регионального управления ГИБДД не уточнили.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-37, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул.Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет №14, пишет ИА «Пенза-Пресс».