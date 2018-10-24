В Терновке иномарка сбила женщину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 октября 2018, 10:33Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев случившегося.
По предварительным данным, 1 октября в 8.30 напротив дома №3А по 4-му проезду Терновского автомобиль Volkswagen Polo сбил женщину. Ее состояние в пресс-службе регионального управления ГИБДД не уточнили.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-37, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул.Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет №14, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 октября 2018, 13:40В школе №56 открыли обновленную баскетбольную площадку
24 октября 2018, 12:36В Пензенской области за 9 месяцев снизился уровень безработицы
24 октября 2018, 12:04На ул. Пролетарской неизвестный сбил пешехода
24 октября 2018, 11:34В Мокшанском районе вспыхнул дом
24 октября 2018, 11:03Кузнечанин торговал наркотиками за биткоины
24 октября 2018, 10:33В Терновке иномарка сбила женщину
24 октября 2018, 10:02Полицейские предостерегают пензенцев от интернет-мошенников
24 октября 2018, 09:32В Спасском районе произошло ДТП, есть пострадавшие