03 апреля 2018, 13:36Происшествия

В Терновке иномарка сбила пенсионера

В Первомайском районе Пензы произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 апреля в 19.35. Возле второго корпуса дома №4Б по улице Рябова автомобиль Mitsubishi Colt, водителем которого была 35-летняя женщина, сбил 65-летнего мужчину. В результате аварии пенсионера с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 113
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ