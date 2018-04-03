В Терновке иномарка сбила пенсионера

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03 апреля 2018, 13:36Происшествия
В Первомайском районе Пензы произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 апреля в 19.35. Возле второго корпуса дома №4Б по улице Рябова автомобиль Mitsubishi Colt, водителем которого была 35-летняя женщина, сбил 65-летнего мужчину. В результате аварии пенсионера с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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