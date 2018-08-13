В Терновке иномарка попала в ДТП

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13 августа 2018, 13:02Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 13 августа примерно в 12 часов на улице Терновского.
На снимке видно, что помятая Daewoo Nexia стоит возле ограждения.
«Она была одна. Или в столб въехала, или вторая машина скрылась с места аварии», - предположил очевидец.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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