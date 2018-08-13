В Терновке иномарка попала в ДТП

В микрорайоне Терновка города Пензы произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 13 августа примерно в 12 часов на улице Терновского.

На снимке видно, что помятая Daewoo Nexia стоит возле ограждения.

«Она была одна. Или в столб въехала, или вторая машина скрылась с места аварии», - предположил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».