В Терновке грузовик сбил мотоциклиста - соцсети

В Терновке днем 24 мая произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пензенец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что примерно в 15.00 столкнулись грузовик и мотоцикл.

«Грузовик решил проехать под знаком «кирпич», - добавил автор поста.

Судя по фото, на обочине стоит человек, вокруг него толпятся люди. Пользователи в комментариях предположили, что это мотоциклист. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».