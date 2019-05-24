В Терновке грузовик сбил мотоциклиста - соцсети

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24 мая 2019, 17:59Происшествия
В Терновке днем 24 мая произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пензенец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что примерно в 15.00 столкнулись грузовик и мотоцикл.
«Грузовик решил проехать под знаком «кирпич», - добавил автор поста.
Судя по фото, на обочине стоит человек, вокруг него толпятся люди. Пользователи в комментариях предположили, что это мотоциклист. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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