27 ноября 2017, 14:09Общество В Терновке автомобиль снес новое ограждение. ФОТО В Сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия в Пензе.

Пользователь разместил снимки в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, авария случилась утром 27 ноября в Терновке.

«Шумахер!!! Машина въехала в новое ограждение. Капот – всмятку, забор – тоже», - написал он.

Официальной информации о происшествии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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