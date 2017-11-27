В Терновке автомобиль снес новое ограждение. ФОТО

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27 ноября 2017, 14:09Общество
В Сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия в Пензе.
Пользователь разместил снимки в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, авария случилась утром 27 ноября в Терновке.
«Шумахер!!! Машина въехала в новое ограждение. Капот – всмятку, забор – тоже», - написал он.
Официальной информации о происшествии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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