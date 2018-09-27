В ТЦ Пензы провели акцию, посвященную Всемирному дню сердца

29 сентября будет отмечаться Всемирный день сердца. Он посвящен профилактике и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. В преддверии этого события для жителей Пензы в одном из крупных торговых центров провели акцию.

Все желающие могли проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, а также получить консультацию специалиста. На площадке работали врачи-кардиологи, неврологи и терапевты. Также волонтеры, студенты медицинского колледжа, раздавали всем посетителям торгового центра памятки, в которых указаны первые симптомы инсульта и инфаркта.

«В Пензенской области смертность от болезней системы кровообращения занимает ведущее место в структуре причин летального исхода и превышает средний российский показатель. Поэтому принято решение о проведении массово-агитационной работы, направленной на увеличение информированности граждан», - сказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Отметим, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют курение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя, стресс и недостаток сна.

Медики предупреждают: каждому человеку, особенно старше 40 лет, необходимо следить за показателями своего здоровья. Минимальные отклонения от нормы могут сигнализировать о заболевании.