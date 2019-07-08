В «Тарханах» прошел 48-й Лермонтовский праздник поэзии

В государственном музее-заповеднике «Тарханы» отметили 48 Лермонтовский праздник поэзии. Среди приглашенных гостей - Сергей Маховиков, Марина Девятова и певица Варвара. Они исполнили народные песни и стихи Лермонтова на открытой площадке Зеленого театра. Темой 2019 года стали строчки поэта о себе: «До сих пор я жил для литературной карьеры, и вот теперь я - воин».

Мятежный, гениальный Лермонтов и абсолютно спокойные «Тарханы». По духу они не противоречат друг другу. Там великий русский поэт, писатель и драматург вырос и там же нашел свое последнее пристанище. Находятся и те, кто хранит память о нем в своем творчестве. Ежегодно в «Тарханах» самым талантливым вручают Лермонтовскую премию.

«У меня есть стихотворение, которое заканчивается такими строчками: «были шестой, седьмой и сотый но перед Богом оправдать, народ свой грешный и высокий сумели только эти пять, - Державин, Пушкин, Лермонтов, Есенин и Высоцкий»,- рассказал лауреат Лермонтовской премии-2019 Дмитрий Дарин.

«Михаил Юрьевич писал в молодости потрясающие вещи, которые только сейчас будучи в возрасте могу осмыслить», - сказал лауреат Лермонтовской премии-2019 Вячеслав Филонов.

На празднике эпоха великого поэта ворвалась в современность особенно убедительно. Женщины в амазонках показывали искусство наездниц, участники военно-исторического клуба воссоздали походный быт солдат и офицеров прошлого, а внутри барского дома провели обычный вечер той эпохи.

По традиции, центром праздника стал Зеленый театр. Там скопились сотни зрителей, а могучее и свободное слово Лермонтова произносили во весь голос.

Практически каждый артист, который попадает в «Тарханы» единожды, обязательно возвращается снова. Сергей Маховиков - давний друг этого праздника поэзии. Новичком 2019 года стала певица Варвара.

«Думаю, что это не последний раз. В том, что здесь происходит есть душа, большое сердце России. И оно никогда отсюда не уйдет, это прекрасное место, энергетически чувствую. Представляете, у меня даже мороз по коже», - сказала она.

Два имени наших современников на этот раз вспоминали с особым трепетом. Прошлое лето унесло жизни поэта Андрея Дементьева и певца Иосифа Кобзона. Именно они помогли поднять «Тарханы» на новый культурный уровень. В ряду этих имен вспоминали также писателя Александра Солженицына, который лично приезжал в усадьбу. Все это теперь позволяет музею-заповеднику быть локомотивом пензенской культуры.

«Мы в Кыргызстане изучали его произведения, и нам было очень интересно. Понравилось, что все сохранилось с тех времен», - отметила гражданка Киргизии Сырга Таламбекова.

Прикоснуться к масштабу личности Лермонтова и к эпохе прошлого - это то, зачем в «Тарханы» ежегодно приезжают сотни гостей и в 2019 году там отметили двойной юбилей - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича и 80 лет со дня появления «Тархан» как музея.