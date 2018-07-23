В Тарханах пройдет день памяти Михаила Лермонтова. ПРОГРАММА

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23 июля 2018, 15:34Культура
27 июля в Пензенской области, в музее-заповеднике Тарханы, состоится День памяти поэта Михаила Лермонтова.
На сайте музея опубликована программа дня.
9.30 – 11.30 – мастер-класс «Букет поэту»;
11.00 – панихида в церкви Михаила Архистратига;
11.30 – возложение цветов на могилу М.Ю. Лермонтова;
11.45 – митинг у памятника М.Ю. Лермонтову на усадьбе;
12.00 – церковные песнопения на усадьбе;
12.20 – 14.00 – театрализованная экскурсия «Тут был я счастлив...», чтение стихов у памятнику М.Ю. Лермонтову, лекция «Дуэль и смерть М.Ю. Лермонтова» в административном здании на усадьбе.
Возрастное ограничение мероприятий – 0+.
Напомним, ранее прошел традиционный Лермонтовский праздник. Фото репортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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