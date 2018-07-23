В Тарханах пройдет день памяти Михаила Лермонтова. ПРОГРАММА

27 июля в Пензенской области, в музее-заповеднике Тарханы, состоится День памяти поэта Михаила Лермонтова.

На сайте музея опубликована программа дня.

9.30 – 11.30 – мастер-класс «Букет поэту»;

11.00 – панихида в церкви Михаила Архистратига;

11.30 – возложение цветов на могилу М.Ю. Лермонтова;

11.45 – митинг у памятника М.Ю. Лермонтову на усадьбе;

12.00 – церковные песнопения на усадьбе;

12.20 – 14.00 – театрализованная экскурсия «Тут был я счастлив...», чтение стихов у памятнику М.Ю. Лермонтову, лекция «Дуэль и смерть М.Ю. Лермонтова» в административном здании на усадьбе.

Возрастное ограничение мероприятий – 0+.

Напомним, ранее прошел традиционный Лермонтовский праздник. Фото репортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».