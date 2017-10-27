27 октября 2017, 13:04Происшествия В Тамалинском районе огонь уничтожил гараж с автомобилем внутри В Тамалинском районе Пензенской области случился пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 26 октября около семи вечера в селе Березовка Тамалинского района вспыхнул пожар. Спасатели прибыли на место происшествия на улице Ключевка.

В результате пожара сгорела кровля, выгорело помещение бетонного гаража. Кроме того, огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ-21099», который стоял внутри.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6025749/

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