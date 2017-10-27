В Тамалинском районе огонь уничтожил гараж с автомобилем внутри

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27 октября 2017, 13:04Происшествия
В Тамалинском районе Пензенской области случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 26 октября около семи вечера в селе Березовка Тамалинского района вспыхнул пожар. Спасатели прибыли на место происшествия на улице Ключевка.
В результате пожара сгорела кровля, выгорело помещение бетонного гаража. Кроме того, огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ-21099», который стоял внутри.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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