В Тамалинском районе к губернатору с вопросами обратились 10 жителей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 октября 2017, 19:28Общество
В 2017 году в Пензенской области собрали рекордный урожай зерновых - свыше двух миллионов тонн. Это позволило региону выйти в лидеры по Приволжскому федеральному округу. В первую очередь, это стало возможным благодаря работе аграриев и вводу в эксплуатацию неиспользуемых земель. Больших успехов в этом отношении добились в Тамалинском районе. Одно из крупных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования посетил губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочего визита.
57 центнеров зерна с одного гектара – такова средняя урожайность хозяйств в Тамалинском районе. В 2017 году сельско-хозяйственный комплекс, построенный на деньги турецких инвесторов, продемонстрировал один из самых высоких показателей урожайности в регионе. На это обратил внимание губернатор в ходе своего визита в район.
«В 2017 году наши растениеводы, получив такой большой урожай и увеличив посевные площади, испытывают проблему с хранением зерна», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Решить вопрос хранения урожая поможет введение в эксплуатацию второй очереди элеватора мощностью 100 тысяч тонн, сейчас идет его строительство. Стоимость проекта - один миллиард рублей. Открытие дополнительного зернохранилища позволит создать дополнительные рабочие места. Число работников увеличится до 127 человек. Иван Белозерцев высоко оценил усилия аграриев и призвал руководство предприятия обратить внимание на развитие в районе мясного и молочного животноводства.
В Тамалинском районе губернатор Иван Белозерцев также провел прием граждан по личным вопросам.
Елена Тельнова и Лидия Тимошина, жительницы сел Волчий Враг и Мача, пришли поблагодарить губернатора. В то же время женщины пожаловались, что в связи с ремонтом дороги у них возникла другая проблема. Проезжую часть отсыпали доломитовым щебнем. Теперь, когда по ней проезжают грузовики, а их с местного элеватора ездит немало, пыль стоит столбом.
Жительницы двух сел попросили губернатора помочь с обустройством асфальтовой дороги.
Губернатор поручил главе района в ближайшее время найти выход из ситуации.
Всего к главе региона обратились 10 жителей. Все вопросы Иван Белозерцев взял под личный контроль.
11 октября 2017, 19:54В Пензе в новом отопительном сезоне возможны прорывы на теплосетях
11 октября 2017, 19:47Четыре игрока пензенской «Лагуны-УОР» могут войти в состав сборной России
11 октября 2017, 19:43Жителям Пензенской области рассказали, как подобрать кадры для бизнеса
11 октября 2017, 19:39После аварии на ул. Окружной двух водителей доставили в больницу
11 октября 2017, 19:3150 участников фестиваля молодежи и студентов из Пензы готовятся к отъезду
11 октября 2017, 19:28В Тамалинском районе к губернатору с вопросами обратились 10 жителей
11 октября 2017, 19:22В Пензенской области с начала 2017 года погибли 30 пешеходов
11 октября 2017, 19:17В Пензенской области более 150 военнослужащих обеспечили жильем