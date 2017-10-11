11 октября 2017, 19:28Общество В Тамалинском районе к губернатору с вопросами обратились 10 жителей В 2017 году в Пензенской области собрали рекордный урожай зерновых - свыше двух миллионов тонн. Это позволило региону выйти в лидеры по Приволжскому федеральному округу. В первую очередь, это стало возможным благодаря работе аграриев и вводу в эксплуатацию неиспользуемых земель. Больших успехов в этом отношении добились в Тамалинском районе. Одно из крупных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования посетил губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочего визита.

57 центнеров зерна с одного гектара – такова средняя урожайность хозяйств в Тамалинском районе. В 2017 году сельско-хозяйственный комплекс, построенный на деньги турецких инвесторов, продемонстрировал один из самых высоких показателей урожайности в регионе. На это обратил внимание губернатор в ходе своего визита в район.

«В 2017 году наши растениеводы, получив такой большой урожай и увеличив посевные площади, испытывают проблему с хранением зерна», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Решить вопрос хранения урожая поможет введение в эксплуатацию второй очереди элеватора мощностью 100 тысяч тонн, сейчас идет его строительство. Стоимость проекта - один миллиард рублей. Открытие дополнительного зернохранилища позволит создать дополнительные рабочие места. Число работников увеличится до 127 человек. Иван Белозерцев высоко оценил усилия аграриев и призвал руководство предприятия обратить внимание на развитие в районе мясного и молочного животноводства.

В Тамалинском районе губернатор Иван Белозерцев также провел прием граждан по личным вопросам.

Елена Тельнова и Лидия Тимошина, жительницы сел Волчий Враг и Мача, пришли поблагодарить губернатора. В то же время женщины пожаловались, что в связи с ремонтом дороги у них возникла другая проблема. Проезжую часть отсыпали доломитовым щебнем. Теперь, когда по ней проезжают грузовики, а их с местного элеватора ездит немало, пыль стоит столбом.

Жительницы двух сел попросили губернатора помочь с обустройством асфальтовой дороги.

Губернатор поручил главе района в ближайшее время найти выход из ситуации.

Всего к главе региона обратились 10 жителей. Все вопросы Иван Белозерцев взял под личный контроль.

Общество

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