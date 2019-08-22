22 августа 2019, 17:37Происшествия

В Тамалинском районе «девятка» влетела в дерево

В пензенской ГИБДД сообщили об аварии в Тамалинском районе.

ДТП произошло в селе Малая Сергиевка 21 августа в 13:15. Установлено, что в 300 метрах от дома №15 по улице Школьная машина марки «ВАЗ-21093к» слетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. За рулем был 32-летний мужчина.

Водитель получил травмы в результате аварии, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе Госинспекции.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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