01 ноября 2017, 10:07Происшествия

В Тамале «ВАЗ» сбил пешехода

В райпоселке Тамала Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 31 октября в 16.55 на ул. Коммунистической автомобиль «ВАЗ-2199» сбил пешехода. Он получил травмы.

Последствия аварии устранял один сотрудник МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6047903/

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