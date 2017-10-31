В Тамале «ВАЗ» сбил пешехода

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01 ноября 2017, 10:07Происшествия
В райпоселке Тамала Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 31 октября в 16.55 на ул. Коммунистической автомобиль «ВАЗ-2199» сбил пешехода. Он получил травмы.
Последствия аварии устранял один сотрудник МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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