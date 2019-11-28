В Тамале спортшкола получила автобус после вмешательства прокуратуры

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28 ноября 2019, 16:36Образование
В рабочем поселке Тамала Пензенской области у детско-юношеской спортивной школы не было автобуса.
Из-за отсутствия транспорта от образовательной организации воспитанники школы были вынуждены добираться до места сборов или соревнований самостоятельно – обычно детей довозили родители.
Однако то, что у школы не было автобуса, является нарушением законодательства об образовании и профилактике дорожного травматизма. Этот факт зафиксировала районная прокуратура. Сотрудник надзорного органа внес представление главе администрации и начальнику отдела образования. Последнего привлекли к дисциплинарной ответственности.
«За спортивной школой на праве оперативного управления закреплен автобус, в штат введена должность водителя», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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