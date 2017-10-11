В Тамале семейные разборки закончились убийством

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12 октября 2017, 11:36Криминал
Тамалинский районный суд Пензенской области вынес обвинительный приговор местному жителю.
Как установил суд, 28-летний мужчина выпивал в доме родственницы своей жены. В ходе посиделок он поссорился с сожительницей сына хозяйки квартиры и стал выгонять ее и ударил несколько раз. Спутник женщины пытался заступиться, но тоже был избит, к тому же тамалинец пырнул его ножом. Мужчина скончался на месте.
«По возвращении хозяйка дома обнаружила залитую кровью кухню, труп сына и спящих в комнате гостя и сожительницу убитого», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
За совершенные преступления суд назначил мужчине наказание - девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать это решение, но приговор оставили без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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