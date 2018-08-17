В Тамале произошел пожар

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17 августа 2018, 10:02Происшествия
В Тамалинском районе Пензенской области вспыхнул пожар.
Сообщение о возгорании на улице Тамбовской в рабочем поселке Тамала поступило на пульт дежурного 16 августа в 16.36. Загорелось складское помещение, в результате огонь уничтожил кровлю помещения. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили восемь человек с помощью четырех спецмашин.
Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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