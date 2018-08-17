17 августа 2018, 10:02Происшествия

В Тамале произошел пожар

В Тамалинском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании на улице Тамбовской в рабочем поселке Тамала поступило на пульт дежурного 16 августа в 16.36. Загорелось складское помещение, в результате огонь уничтожил кровлю помещения. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили восемь человек с помощью четырех спецмашин.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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