В Тамале на ж/д переезде столкнулись два авто

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12 ноября 2018, 09:32Происшествия
В Тамалинском районе Пензенской области утром 12 ноября произошло ДТП.
По предварительным данным в 5.40 в поселке Тамала на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля. Один из них - «ВАЗ-2107», второй участник ДТП устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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