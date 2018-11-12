12 ноября 2018, 09:32Происшествия

В Тамале на ж/д переезде столкнулись два авто

В Тамалинском районе Пензенской области утром 12 ноября произошло ДТП.

По предварительным данным в 5.40 в поселке Тамала на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля. Один из них - «ВАЗ-2107», второй участник ДТП устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7686451/

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