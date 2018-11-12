В Тамале на ж/д переезде столкнулись два авто

По предварительным данным в 5.40 в поселке Тамала на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля. Один из них - «ВАЗ-2107», второй участник ДТП устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».