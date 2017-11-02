02 ноября 2017, 10:02Общество В «Т Плюс Теплосеть Пенза» обещали закончить работы до 4 ноября 1 ноября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросу восстановления благоустройства после разрытий.

«По состоянию на сегодняшний день на контроле находится 86 объектов после осуществления земляных работ, нарушено асфальтобетонное покрытие на 64 участках, грунтовое покрытие – на 22», – сообщил исполняющий обязанности директора МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» Денис Леонтьев.

«Он отметил положительную динамику у МКП «Теплоснабжение города Пензы», ООО «Горводоканал», Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» и подчеркнул, что разрытия, которые за ними числятся, являются новыми, аварийными», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Наиболее проблематичной является ситуация с АО «Т плюс Теплосеть Пенза». У него на контроле находится 19 разрытий, девять из которых – просроченные.

«До четвертого ноября мы обещаем выполнить все работы», – пояснил исполняющий обязанности технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

За нарушение сроков ремонта и восстановления благоустройства в отношении ресурсоснабжающих, строительных и подрядных организаций составили 77 протоколов, 28 из них - на АО «Т плюс Теплосеть Пенза», пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Нужно выполнять работу вовремя, не дожидаясь штрафных санкций», – подчеркнул Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_s_resursosnabzhayushchimi_organizatsiyami/

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