В Сурске благоустроили парк

В Пензенском регионе проходит реконструкция территорий проходит в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Участие в программе принимает не только областной центр, но и населенные пункты в районах. Например, на территории города Сурска благодаря проекту удалось вернуть к жизни центральный парк отдыха.

Раньше местные жители старались обходить центральный парк на улице Садовой в Сурске стороной. Теперь отдохнуть туда после учебы спешат школьники. Радикальное преображение общественной территории завершилось несколько дней назад.

«Были проведены работы по замене ограждения, обустройству пешеходных дорожек, технологического проезда, новой детской и спортивной площадок, отремонтирован общественный туалет», - рассказа и. о. главы администрации Сурска Екатерина Тачукова.

Изменения коснулись не только видимой части парка. Реконструкция коммуникаций, которые ни разу не ремонтировались - тоже заслуга подрядчиков. Они же восстановили танцевальную площадку, сделали скамейки и провели освещение. Преображение парка стало возможным благодаря участию Сурска в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Населенному пункту было выделено почти десять миллионов рублей.

Проект удалось выполнить с экономией. После реконструкции парка осталось полтора миллиона рублей. На эти средства запланировано благоустройство еще одной зеленой зоны на выходе из парка, а в 2020 году намерены реконструировать спортивное поле.