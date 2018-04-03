03 апреля 2018, 16:07Происшествия

В Суре нашли тело мужчины

В Пензе спасатели достали из реки Суры тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе пензенского поисково-спасательного центра, 27 марта в ведомство поступило сообщение о том, что на улице Восточной в Суре всплыл труп мужчины.

Спасатели отбуксировали тело к берегу и передали сотрудникам полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 123
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ