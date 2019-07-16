В Суре нашли мертвого мужчину

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16 июля 2019, 15:34Происшествия
В Пензе на ГПЗ-24 утонул мужчина. Тело обнаружил очевидец.
Как сообщили в пресс-службе Пензенской пожарно-спасательного центра, на пульт дежурного 15 июля позвонил мужчина, он сообщил, что увидел тело в реке Сура в районе улицы Ангарской.
На поиски отправились водолазы. Они обследовали место, где предположительно утонул мужчина и нашли тело.
Труп достали из реки и передали полицейским для установления личности мужчины и обстоятельств трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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