В Суре нашли мертвого мужчину

В Пензе на ГПЗ-24 утонул мужчина. Тело обнаружил очевидец.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской пожарно-спасательного центра, на пульт дежурного 15 июля позвонил мужчина, он сообщил, что увидел тело в реке Сура в районе улицы Ангарской.

На поиски отправились водолазы. Они обследовали место, где предположительно утонул мужчина и нашли тело.

Труп достали из реки и передали полицейским для установления личности мужчины и обстоятельств трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».