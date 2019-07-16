16 июля 2019, 15:34Происшествия

В Суре нашли мертвого мужчину

В Пензе на ГПЗ-24 утонул мужчина. Тело обнаружил очевидец.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской пожарно-спасательного центра, на пульт дежурного 15 июля позвонил мужчина, он сообщил, что увидел тело в реке Сура в районе улицы Ангарской.

На поиски отправились водолазы. Они обследовали место, где предположительно утонул мужчина и нашли тело.

Труп достали из реки и передали полицейским для установления личности мужчины и обстоятельств трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/16/14113059

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