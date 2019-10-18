В Сухановке пытаются защитить пешеходов от опасности на трассе

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20 октября 2019, 15:54Общество
Пешеходный переход около села Сухановка Кузнецкого района Пензенской области перестанет быть опасным. Его оборудуют дополнительными элементами, предупреждающими водителей о возможном появлении человека.
После трагедии, случившейся на этом участке в конце лета, проблему под свой контроль взял губернатор Иван Белозерцев. При его содействии на месте было проведено выездное совещание с участием представителей кузнецкой администрации, "Поволжуправтодора" и других ведомств. Итогом этой встречи стало решение оснастить пешеходный переход Г-образными опорами с дублирующими знаками и светофорами Т-7 над проезжей частью.
«Заранее водитель, приближаясь к переходу, будет видеть, что здесь расположена «зебра». Освещение планируется там установить в 2020-м году при условии, что на эти цели выделят денежные средства», - рассказал Кирилл Киреев заместитель начальника отдела содержания ФКУ "Поволжуправтодор".
Кроме того, вдоль трассы появится пешеходный тротуар из асфальтной крошки. Между ним и дорогой будет обустроено ограждение. Работы
уже выполняются. Они должны завершиться до конца текущего года.
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