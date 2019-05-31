В суд – на страховую. Дом пензячки вспыхнул по вине бродяг

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31 мая 2019, 16:07Общество
Жительница Пензы обратилась в суд с иском на страховую компанию.
Согласно материалам дела, в марте 2016 года женщина взяла кредит на покупку жилья и приобрела дом с земельным участком в черте города. Отмечено, что все обошлось ей в 600 тысяч рублей, причем, кроме заемных, она вложила и свои деньги. В ноябре следующего года в жилище произошел пожар. Специалисты установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем бродяг, их личности установить невозможно, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Дом был застрахован в АО «Страховая компания «П», которая выплатила после случившегося 174 000 руб. Женщина посчитала, что этих денег не хватает для восстановления строения, и обратилась в суд.
В результате суд пришел к выводу, что выплаченная сумма пострадавшей стороне недостаточна. Страховая компания должна была выплатить 181 163 руб., также ее обязали заплатить неустойку - 6 333 руб., компенсацию морального вреда - 1000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 91 081,50 руб.. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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