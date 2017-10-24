24 октября 2017, 15:06Криминал В СУ СКР прокомментировали задержание Вениамина Бочкарева Задержан Вениамин Бочкарев, племянник экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Ситуацию прокомментировали в региональном СУ СКР.

Как сообщает пресс-служба управления, Вениамина Бочкарева подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

«Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области», - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, действия Вениамина Бочкарева причинили существенный вред участникам целевой программы «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства.

Кроме того, ОАО «Агентство ипотечного кредитования» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции не менее 19 млн рублей, отметили в СУ СКР.

Также Бочкарев подозревается в хищении не менее 133 млн рублей бюджетных средств РФ при реализации программы по расселению граждан из домов, расположенных зоне строительства моста через реку Сура (подлежащих изъятию для государственных нужд).

Решается вопрос об избрании в отношении Вениамина Бочкарева меры пресечения и предъявлении обвинения.

Вениамин Бочкарев был гендиректором «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК), он был избран на эту должность 3 декабря 2013 года внеочередным общим собранием акционеров. В декабре 2015 года пост гендиректора занял бывший замглавы администрации Пензы Евгений Рыжов.

13 марта 2017 года государственное унитарное предприятие Пензенской области «Областная газоэнергетическая компания» обратилось в суд с заявлением о признании АИК банкротом. Причиной послужил непогашенный долг агентства в размере 304 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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