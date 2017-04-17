17 апреля 2017, 19:30Общество В студии ТРК «Экспресс» продолжаются дебаты участников праймериз 15 апреля в Пензе состоялись очередные дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». В минувшие выходные кандидаты поговорили об экономики и промышленности региона, противодействии коррупции, эффективности госрасходов, развитии сельской местности, а также обсудили доступность и качество образования. Прямые интернет-трансляции публичных выступлений, в ходе которых участники борются за право стать кандидатом от партии на выборы в областное Законодательное Собрание, организует телеканал «Экспресс».

Развитие региона во многом зависит от его экономики. Эту тему в ходе очередных дебатов в студии телеканала «Экспресс» обсудили участники предварительного голосования партии «Единая Россия». Создание благоприятного инвестиционного климата и развитие системы государственно-частного партнерства - такими, по мнению участников праймериз, должны быть направления экономической деятельности властей. В рамках темы «Экономика и промышленность» также говорили о мерах поддержки в регионе малого и среднего бизнеса.



«Открыто большое количество инкубаторов, есть программы господдержки, система субсидирования налогообложения, субсидирование ставок по кредитам, но, тем не менее, я считаю, этого мало. Нужно расширять эту работу, идти вперед, расширять работу с населением», - сказал участник предварительного голосования Сергей Скабей.

«Программы, связанные с субсидированием, доступны только крупным предприятиям с кредитным портфелем 100 миллионов и более. А предприятия с численностью 100-150 человек не имеют возможности взять субсидированные кредиты, Сумма субсидированного кредита должна начинаться хотя бы с 20 миллионов», - отметила участница предварительного голосования Людмила Глухова.

Кандидаты высказались за продолжение модернизации оборудования предприятий, а также возрождение системы целевой подготовки специалистов для различных сфер экономики в вузах региона.



«Есть такая система целевой подготовки - это целевой набор, целевое обучение и целевое распределение выпускников. Пытаемся найти ему место, которое отвечало бы и его интересам, и потребностям предприятия, организации», - сообщил участник предварительного голосования Сергей Егоров.

Дебаты в Первой студии телеканала «Экспресс» будут проходить до 21 мая, каждую субботу и воскресенье с 10.00. 28 мая станет единым днем предварительного голосования партии «Единая Россия». По его итогам в Пензе будут сформированы списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.

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